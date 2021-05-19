Где в Калуге летом разрешат купаться
В Калуге для летнего отдыха у воды готовят четыре места. В среду, 19 мая, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
- Там будет организован отдых на берегу. А если разрешит Роспотребнадзор, можно будет и искупаться, - пояснил он.
Публикуем весь список.
Места для отдыха у воды в Калуге будут организованы:
- На Яченском водохранилище (парк «Мир»);
- На Андреевском карьере;
- На озере в районе базы отдыха «Лаврово-Песочня»;
- На водоеме охотничье-рыболовной базы «Рождественские пруды».
- Обращаю внимание на места, запрещенные для купания. Список прикреплю ниже, - заявил также Денисов. - Купание в этих местах может быть опасно для здоровья и жизни. Берегите себя!
Места, где в Калуге запрещено купаться:
- Ока,
- Пуховский пруд,
- Пруды в микрорайоне Ольговка,
- Канищевский пруд,
- Пруд в бушмановке,
- Яченский карьер в Подзавалье,
- Пруд Карпятник,
- Яченское водохранилище со стороны бора.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!