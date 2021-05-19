Где в Калуге летом разрешат купаться

В Калуге для летнего отдыха у воды готовят четыре места. В среду, 19 мая, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Там будет организован отдых на берегу. А если разрешит Роспотребнадзор, можно будет и искупаться, - пояснил он.

Публикуем весь список.

Места для отдыха у воды в Калуге будут организованы:

На Яченском водохранилище (парк «Мир»);

На Андреевском карьере;

На озере в районе базы отдыха «Лаврово-Песочня»;

На водоеме охотничье-рыболовной базы «Рождественские пруды».

- Обращаю внимание на места, запрещенные для купания. Список прикреплю ниже, - заявил также Денисов. - Купание в этих местах может быть опасно для здоровья и жизни. Берегите себя!

Места, где в Калуге запрещено купаться:

Ока,

Пуховский пруд,

Пруды в микрорайоне Ольговка,

Канищевский пруд,

Пруд в бушмановке,

Яченский карьер в Подзавалье,

Пруд Карпятник,

Яченское водохранилище со стороны бора.