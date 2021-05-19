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Где в Калуге летом разрешат купаться

Дмитрий Ивьев , Фото: городская управа Калуги.
Опубликовано: 19.05.2021 10:36 0 798
Где в Калуге летом разрешат купаться

В Калуге для летнего отдыха у воды готовят четыре места. В среду, 19 мая, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Там будет организован отдых на берегу. А если разрешит Роспотребнадзор, можно будет и искупаться, - пояснил он.

Публикуем весь список.

Места для отдыха у воды в Калуге будут организованы:

  • На Яченском водохранилище (парк «Мир»);
  • На Андреевском карьере;
  • На озере в районе базы отдыха «Лаврово-Песочня»;
  • На водоеме охотничье-рыболовной базы «Рождественские пруды».

- Обращаю внимание на места, запрещенные для купания. Список прикреплю ниже, - заявил также Денисов. - Купание в этих местах может быть опасно для здоровья и жизни. Берегите себя!

Места, где в Калуге запрещено купаться:

  • Ока,
  • Пуховский пруд,
  • Пруды в микрорайоне Ольговка,
  • Канищевский пруд,
  • Пруд в бушмановке,
  • Яченский карьер в Подзавалье,
  • Пруд Карпятник,
  • Яченское водохранилище со стороны бора.
Дмитрий Ивьев , Фото: городская управа Калуги.
Опубликовано: 19.05.2021 10:36 0 798
Тэги: благоустройство дмитрий денисов
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