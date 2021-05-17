В Калужской области 87 613 человек привились от коронавируса

В Калужской области прививку от коронавируса первой дозой вакцины сделали 87 613 человек. Полностью прошли вакцинацию 68 430 жителей региона. Такие данные сообщили в понедельник, 17 мая, на координационном совещании правительства, которое провел губернатор Владислав ШАПША.

В аутсайдерах по вакцинации находится Износковский район, где привиты всего лишь 6,5% граждан. В числе отстающих также Мещовский и Дзержинский районы (по 11,7%), Ферзиковский район (13,7%), Сухиничский район (14,9%).

Наилучший показатель в Перемышльском районе, где привито 32% жителей. Активно идет вакцинация в Тарусском, Боровском, Юхновском, Жуковском, Мосальском и других районах области.

Оценивая предварительные итоги вакцинации, Владислав Шапша назвал их «не самыми худшими, но и не впечатляющими». Он подверг жесткой критике власти муниципальных районов с низкими темпами вакцинации населения от коронавируса.

- Прошу всех, кто назван в отстающих, обратить на это внимание, - заявил он. - То, что у нас в разных районах показатели отличаются кратно, говорит о том, что где-то власти умеют работать и чувствуют свою ответственность, а где-то либо наплевали, либо отстранились.