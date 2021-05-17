Главные новости в Калужской области на прошедших выходных: ложь Малышевой и победы волейболисток

Выходные закончились и специально для тех, кто провел их вне информационного поля мы подготовили небольшой обзор самых интересных событий, о которых мы писали 15-16 мая.

Ведерко сотовых

Неприятная новость в эти выходные пришла зекам из Товарково. К ним не попадут роутер и 27 телефонов, которые в ведре с краской пытался передать молодой человек. Товар перехватили сотрудники службы охраны колонии.

Волейбол и футбол

ФК «Калуга» продолжает беспроигрышную серию, хоть им и не удалось одержать победу. В Южно-Сахалинске наши футболисты в очередном туре первенства России сыграли вничью.

А вот обнинские волейболистки дали жару соперницам на международных площадках. Мария Бочарова и Мария Воронина стали чемпионами Европы по пляжному волейболу среди молодежи до 22 лет.

В тяжелейшей финальной игре наши Маши одолели голландских спортсменок.

Маски и Малышева

Ну и под занавес выходных в Калуге отличилась известная телеведущая Елена Малышева. Она опубликовала в своем Инстаграме видео с фестиваля «Черешневый лес», который прошел у музея космонавтики. Там высадили аллею из черешни. В одном из комментариев к этому видео Малышева написала: «Уже везде официально опубликовано, что маски никого ни от чего не защищают и не препятствуют распространению инфекции». Этот пост вызвал скандал.

Академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО обвинил Малышеву в распространении ложной информации.