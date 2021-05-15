Зэки в Товарково остались без новых телефонов

В исправительной колонии №3 УФСИН России по Калужской области при досмотре гуманитарной помощи сотрудниками отдела охраны были обнаружены и изъяты, спрятанные ухищренным способом в ведрах с краской свертки, в которых находились 27 мобильных телефонов различных производителей, 27 сим - карт, 1 роутер Wi-Fi, 13 USB шнуров, 7 зарядных устройств, 2 пары гарнитуры наушников.

В отношении гражданина 1994 года рождения составлен протокол об административном правонарушении. По данному факту проводится проверка.