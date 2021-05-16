Обнинские волейболистки выиграли чемпионат Европы среди молодежи

В австрийском городе Баден завершилось континентальное первенство по пляжному волейболу для игроков не старше 22 лет.

В женском турнире победу праздновали воспитанницы обнинской спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина. Мария Бочарова и Мария Воронина без поражений прошли весь турнир. На групповом этапе были обыграны соперницы из Украины и Чехии.

На пути к финалу волейболистки клуба «Обнинск» переиграли пары из Австрии, Литвы и Латвии.

В воскресенье, 16 мая, Мария Бочарова и Мария Воронина в тяжелейшем финальном матче одолели соперниц из Нидерландов. Голландки выиграли первый сет со счетом 24:22. Вторая партия осталась за россиянками – 21:18. В решающем третьем сете Бочарова и Воронина сломили сопротивление девушек из Нидерландов - 15:12.

2:1 – победа спортсменок клуба «Обнинск», которая принесла Марии Бочаровой и Марии Ворониной золотые медали чемпионата Европы по пляжному волейболу среди молодежи.

- Мы очень счастливы. Горжусь девчонками. Провели турнир очень уверенно. От игры к игре прибавляли, - рассказывает из Австрии тренер молодежной сборной России и обнинских волейболисток Дмитрий Федотов. – Маши давно не играли вместе. У Ворониной была тяжелая травма спины, из-за которой она на 2 месяца осталась вне волейбола. У Маши Бочаровой многое не получалось на этом турнире. Но сегодня они доказали себе и всем остальным, что волейболистки из Обнинска – сильнейшие в Европе среди молодежных команд.

Успех Ворониной и Бочаровой не случаен. В Обнинске созданы прекрасные условия для развития пляжного волейбола. Первый наукоград уже давно считает одним из главных центров этого вида спорта в нашей стране.

За последние годы в обнинской спортивной школе олимпийского резерва Александра Савина воспитали самого молодого в истории чемпиона мира по пляжному волейболу Олега Стояновского. Вместе с ним в паре Артем Ярзуткин выигрывал юношеские Олимпийские игры.

Мария Бочарова и Мария Воронина становились чемпионками мира и Европы в различных возрастных категориях. И также выигрывали юношеские Олимпийские игры.