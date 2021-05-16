Елена Малышева посадила в Калуге черешню и устроила масочный скандал российского масштаба

В воскресенье, 16 мая, в Калуге возле обновленного музея космонавтики собралось немало известных людей. Звезды спорта, телевидения и шоу-бизнеса российского масштаба сажали деревья.

Фестиваль «Черешневый лес» прошел в Калуге. Благодаря этой акции каждая весна знаменуется появлением новой аллеи саженцев, олицетворяющих обновление искусства и дружбу поколений, без которой невозможно представить развитие культуры. Уже тысячи новых деревьев высажены на территории Калужской области и по всей стране.

Отметилась в Калуге и известная ведущая Елена Малышева. Правда, не только посадкой деревьев.

Врач и педагог опубликовала в своем Инстаграме видео из Калуги. В одном из комментариев к посту ведущая сказала: «Уже везде официально опубликовано, что маски никого ни от чего не защищают и не препятствуют распространению инфекции».

Как сообщает «РИА Новости», академик РАН Геннадий Онищенко обвинил Елену Малышеву в распространении ложной информации. Он отметил, что ни одно средство не дает стопроцентной защиты, но это не отменяет эффективности масок. В пример Онищенко привел Италию, где COVID-19 удалось сдержать при помощи обязательного масочного режима и соблюдения мер гигиены.

Справка:

Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» – уникальный проект, учрежденный в 2001 году. Он объединяет самые разные виды искусства – от театра и кино, классической музыки и живописи до молодежных open-air и вызывающих арт-проектов. Высадка деревьев – его ежегодная символическая часть.