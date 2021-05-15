«Калуга» сыграла вничью в 7000 километрах от дома

В третьей группе первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги стартовал 24 тур.

Футбольный клуб «Калуга» провел свой самый дальний гостевой матч. В Южно-Сахалинске наша команда играла с одним из главных аутсайдеров турнира – «Сахалином».

Калужане выглядели лучше своих соперников и заслуженно повели в счете на 61-ой минуте. Гол в ворота «Сахалина» забил 39-летний ветеран Дмитрий Баранов.

Отыгрались дальневосточники во многом случайно. После удара из-за штрафной одного из футболистов «Сахалина» мяч попал в руку защитнику «космонавтов» Дмитрию Демину. Судья назначил пенальти, который хозяева реализовали.

1:1 – калужане сыграли вничью и остались на седьмом месте.