Главные новости в Калужской области 13 мая: крупный пожар, ураган и исследование рынка такси

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 13 мая.

Сгорело все

Крупный пожар произошел в Калуге на Северном. Загорелся ангар с тяжелой техникой. В итоге огонь уничтожил целое состояние: манипулятор, автобус, автокран, погрузчик и бульдозер. Пострадал мужчина.

День аварий

В Мещовском районе за руль «Киа» села 15-летняя девочка. В итоге машина вылетела в кювет, пострадали четыре человека. А в Кировском районе слетел с дороги 53-летний мужчина на «Рено». Он погиб.

Жертвы ковида

Две новые смерти от коронавируса зафиксированы в Калужской области. Теперь жертв пандемии в нашем регионе стало 322. Общее количество пациентов, которые лечатся в данный момент, постепенно снижается, но в некоторых районах наметился рост.

Калужский ураган

Ураганный ветер налетел на северные районы Калужской области. В результате поломаны деревья, столбы и остановочные павильоны. Никто из людей, по предварительным данным, не пострадал. Возможно, местные жители прислушались к рекомендациям МЧС и не стали выходить на улицу.

Денег нет, но вы…

Наши читатели продолжают жаловаться на состояние некоторых улиц Калуги. В частности, недовольны автомобилисты улицами Чижевского и Огарева. Количество ям там продолжает расти. Некоторые уже не объехать. В городской управе сегодня заявили, что денег на эти дороги пока нет. Но вы держитесь.

Что творится с калужским такси

С момента воссоединения такси «Везет» и «Яндекс» в Калуге прошло около двух месяцев. По сути дела, на рынке частных перевозок в областной столице какое-то время оставался только один игрок, но ситуация изменилась после праздничных каникул. КП40 решил узнать, как чувствуют себя в новых условиях калужские водители и пассажиры. Наша статья.

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