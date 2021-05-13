В Калуге не хватает денег на ремонт улиц Чижевского и Огарева

В разделе «Глас народа» на нашем сайте калужане уже не раз жаловались на состояние асфальта на улицах Чижевского и Огарева. На днях видео с регистратора выложил Геннадич, 13 мая эту проблему вновь упомянул Автолюбитель.

На нашей странице в «ВКонтакте» один из пользователей отметил, что на данных улицах недавно проводили ямочный ремонт, однако ямы вновь образовались. Вот как прокомментировали ситуацию в городской управе:

- Ямочный ремонт - мера временная, если не предусмотрен комплексный ремонт дорожного полотна, проводится ямочный ремонт с целью устранения аварийности и поддержания дорог в проезжем состоянии. Если дорога требует капремонта, то естественным процессом будет ее дальнейшее разрушение. Но к сожалению, в рамках выделенного финансирования провести капитальный ремонт с заменой всех коммуникаций на улицах Чижевского и Огарева в текущем году не представляется возможным. В этом году запланирована полная замена дорожного полотна в рамках БКАД на переулке Григоров и улице Декабристов, а также на дорогах въездных групп.