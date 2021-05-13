Поездки за 49 и 450 рублей. Чем живет калужское такси в праздники и без

С момента воссоединения такси «Везет» и «Яндекс» в Калуге прошло около двух месяцев.

По сути дела, на рынке частных перевозок в областной столице какое-то время оставался только один игрок, но ситуация изменилась после праздничных каникул.

КП40 решил узнать, как чувствуют себя в новых условиях калужские водители и пассажиры.

Две поездки за 99 рублей

1 мая – праздник трудящихся. В этот день клиенты калужских такси получили свой подарок. Утром в первый день внепланового отпуска минимальная цена на заказы самого крупного частного перевозчика в Калуге упала до 49 рублей. Учитывая, что из областной столицы уехали дачники и туристы, до вечера можно было кататься на такси по городу, как на общественном транспорте.

- Мне нужно было доехать до родителей. А после этого добраться до работы. Оба заказа около двух километров. За один я заплатил 49 рублей, второй вышел 50 рублей. Даже было стыдно ехать на такси за такую маленькую цену, - рассказывает наш читатель Владимир.

Стыдиться, правда, ему не стоит. Ведь водители от цены в 49 рублей не страдают. Они получают за минимальный заказ адекватные деньги.

- 49 рублей платит пассажир, а водитель получает доплату от агрегатора. Скажем, минимальная сумма за 20 заказов составит 3000 рублей. Если водитель их сделал за 49 рублей, остальное доплатит такси. Если выручка вышла более 3000 рублей, то доплаты не будет, - раскрывает детали схемы оплаты нелегкого труда таксиста водитель Петр.

Однако у этой монеты оказалось две стороны.

- С водителями невозможно было нормально общаться в дни низких тарифов, - рассказывает нам калужанка Светлана. – Я езжу за наличку, и они изнылись от того, что так мало им денег даю. Мол, откуда «Яндекс» берет такие тарифы? Мало того, трижды за праздники из меня буквально вымогали деньги. У них, видите ли, сдачи со ста рублей нет! И не сделаешь ничего. Так что за три поездки по 50, 70 и 70 рублей пришлось заплатить ровно по сто. Так что эти низкие цены - фикция. Таксисты из «Яндекса» своего не упустят, какими бы ни были тарифы.

Необъяснимые всплески молний при ясном небе

Дальше – больше. Счастье безналичных плательщиков тоже длилось недолго.

Несмотря на то, что на небе не было ни облачка, в приложении появилась молния. Кстати, за последние два месяца этот предвестник двойной или тройной цены за услуги перевозчика стал появляться слишком часто.

Раньше цены на такси повышались во время сильного дождя, снега, утренние и вечерние часы пик или в конце рабочей пятницы. Сейчас же появление «молнии», наверное, не смогут объяснить даже сами водители.

- Я часто уезжаю ночью с Правого берега. Стоимость поездки до центра составляет 140 рублей. Эта цена высветилась и неделю назад. Пока я одевался, цена в приложении поменялась на 260 рублей. Хотя ни снега, ни дождя за окном не было, - говорит клиент такси Алексей. – Я вспомнил еще один номер. Позвонил в другое такси. Сказали, что подъедет серая «девятка». Решил опять зайти в «Яндекс». Вновь цена упала до 140 рублей.

Как рассказывают таксисты, за два последних месяца их доходы особо не изменились. Разве что «подснежники» традиционно немного подпортили картину.

- В начале весны всегда повторяется одна и та же ситуация. Многие откапывают свои машины после зимы, начинают подрабатывать. Автомобилей в такси становится больше. Сейчас ситуация стабилизируется. Выручка выходит на нормальный уровень, - рассказал нам калужский водитель Егор о ситуации на дорогах Калуги в майские праздники.

Игра по новым правилам

Пока престол в калужском такси один. И он прочно занят «Яндексом». Альтернативы этому мощному российскому агрегатору нет. Но в ближайшее время все может измениться.

Новый сервис такси начал свою работу 11 мая. По мнению водителей, он будет себя вести как обычно в таких случаях. Поездки для пассажиров будут стоить копьё, а для водителей установят свою сумму. Будут доплаты. Таково общее мнение калужских таксистов.

Да и пассажиры конкурентную войну за их деньги ожидают с позитивом. Цены должны уменьшиться, а главное – будет выбор.

- Если таксист хам и дерзит, я ставлю «2» и пишу в техническую поддержку. И мне дают скидку. Или посылают другую машину по той же цене. Жду не дождусь конкурентов на такси. Мне выгодно, когда новички зайдут в Калугу. Цены копеечными станут, дешевле чем в автобусе, - делится своим мнением одна из калужанок.

Видимо, и уменьшение стоимости минимальной поездки «Яндексом» 1 мая – предвестник начала новой игры. Источник рассказал КП40, что в «Яндекс» снизили цены на такси из-за скорого прихода в регион нового конкурента:

- У «Яндекса» есть понимание, что в город заходит конкурент. Действуя на опережение, пассажиров пытаются приучить к невысокой стоимости.

Пока же новый игрок набирает новую армию. Водителям «Яндекса» приходят сообщения в мессенджеры, им звонят от нового игрока, пытаясь переманить на свою сторону.

- Раза три делали рассылки в месенджеры. Видимо, есть у них базы данных. Два раза звонили, - рассказывает водитель Виктор. - Зазывают доплатами, низким процентом комиссии по сравнению с другими такси. Обязательно люди побегут, если это будут реальные «плюшки».

Первые бои локального значения уже начались. Два агрегатора встретились лицом к лицу сразу после окончания внеочередного отпуска. В первые рабочие дни стоимость у «Яндекса» в часы пик взлетела до привычных цифр и стало понятно, что о халяве выходных можно окончательно забыть. У нового же игрока цены оказались заметно ниже. Однако обозначились и первые проблемы.

Когда нет дома твоего

- Моего дома по адресу ул Билибина, 6, вообще нет, хотя он построен в 2014 году, - рассказывает о первой поездке в новом такси наш читатель. – Пришлось вызывать к соседнему дому, напротив РАНХиГС. Я чуть не упал, когда агрегатор определил это здание как клуб «Exist hall», который не существует уже лет пять минимум, а в его помещениях давно булочки пекут. То есть это такси использует карты пяти-семилетней давности!

Также недостатком первые пассажиры нового такси называют и невозможность сделать остановку в пути.

- Ехала на работу и попросила водителя остановиться у аптеки, - рассказывает еще одна калужанка. – Однако водитель сказал, что не может этого сделать. Остановка и ожидание не предусмотрены.

Поинтересовались мы тем, как им работается в новом такси и у водителей.

- Да также, как и в «Яндексе», когда они заходили в Калугу, - говорит один из них. – Пока плюшки будут – мы будем работать, но месяца через три компенсировать перестанут и цены для пассажиров взлетят, чтобы водители не поразбежались.

Такое мнение в той или иной форме высказывали и другие таксисты нового игрока и, в общем-то, с ним сложно не согласиться. Все-таки это бизнес, а цель любого бизнеса не благотворительность, а заработок.

Так что, подводя первые итоги работы такси в изменившихся после праздников условиях, можно сказать, что и пассажиры, и водители в первое время в накладе не останутся. А вот что будет дальше – большой вопрос.

Неоспоримо только одно – возможность выбора все-таки куда как лучше отсутствия оного.

А что для вас главное в такси? Цена Комфорт Скорость подачи и доставки до места Общение Я не езжу на такси Другое. Напишу в комментариях Голосование заканчивается 27/05/2021