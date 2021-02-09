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В Калуге останется только одно такси?

Николай Егоров , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 09.02.2021 08:00 23 6481
В Калуге останется только одно такси?

Такси – неотъемлемая часть жизни тысяч жителей Калужской области. Многие не видят смысла в приобретении личного автомобиля, говоря о том, что передвигаться по городу на извозчике с шашками на крыше экономичнее и менее хлопотно. Большинство же калужан пользуются такси по необходимости.

Не завелась машина, холодно на улице, праздничное застолье и утреннее похмелье – причин может быть много. Но в любом случае такси часто приходит на помощь. В Калужской области еще и по небольшой цене. Ситуация в ближайшие месяцы может измениться.

Сейчас на калужском рынке услуги «шашечного» транспорта представлены двумя-тремя игроками. Самые крупные из них - «Яндекс.Такси» и «Везет». Также калужане могут вызвать ряд других.

Пока что могут.

Так что же произойдет в ближайшие месяцы?

Как сообщает ТАСС, в начале февраля «Яндекс.Такси» снова объявила о покупке активов группы «Везет» за 178 миллионов долларов. Первую сделку в 2019 году заблокировала Федеральная антимонопольная служба. За это время, по мнению аналитиков, доля «Везет» на рынке такси, а также стоимость самой компании, упали в два раза. Но, как прогнозируют эксперты, после присоединения к интернет-гиганту, стоимость активов «Везет» снова может удвоиться.

Покупка активов позволит компании улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, заявляли в Яндексе.

Аналитики GS считают, что сделка поможет укрепить позиции компании на российском рынке, особенно в небольших городах и в подсегменте вызовов такси по телефону, что все еще востребовано среди некоторых пользователей. Сделка особенно актуальна для «Яндекс.Такси» из-за того, что конкуренты «Ситимобил» и китайский DiDi, которых в Калуге пока нет, растут в регионах.

Наверное, это все, а может, даже больше, что надо знать калужанам о многомиллионной долларовой сделки «Яндекс.Такси». Что на себе почувствуют калужане, пока сказать сложно.

Однако первыми известия о надвигающихся переменах получили водители группы компаний «Везет» в Калуге. Им начали приходить сообщения-уведомления, в которых предлагалось в первой декаде 2021 года перейти в «Яндекс.Такси». Естественно, на его условиях.

Перейдут ли калужские водители на новое место работы? Деваться будет некуда. Других-то крупных компаний в Калуге по сути не останется.

Даже если кому-то не нравился сервис «Яндекс.Такси», работать придется именно там. Калужских агрегаторов, к сожалению, давно уже «съели».

Также ни для кого не секрет, что многие водители работают с несколькими приложениями и на разных условиях. Это опция также пропадет.

А как изменится жизнь самих калужан, которые пользуются услугами такси? Большая часть таксорынка Калуги разделена между следующими компаниями - «Яндекс.Такси» и «Убер» (в России это одна компания), «Тап Такси» и «Везет». Первые две берут скоростью подачи машин и сервисом, остальные – ценой.

Простой пример. Утром в понедельник, 8 февраля, необходимо было вызвать машину в «Кошелев» для поездки в центр Калуги. Заходим в два приложения. В «Яндекс.Такси» цена 340 рублей. В «Везет» - 180. Выбираем более дешевый вариант. На вызов и подачу машины потрачено полчаса. Но и цена почти в два раза ниже.

Но есть все предпосылки для того, что в ближайшее время возможность сэкономить на такси у калужан пропадет.

Обратная связь

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Станет ли лучше водителям и пассажирам от грядущих перемен?

Вопрос к пассажирам: будете ли вы реже или, наоборот, чаще пользоваться такси?

Вопрос к таксистам: вы готовы перейти к другому оператору или смените профессию?

Ждем ваших мнений в комментариях.

Николай Егоров , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 09.02.2021 08:00 23 6481
Тэги: авто такси
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