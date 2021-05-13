В Калужской области за сутки два человека умерли от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 322, сообщили KP40 в четверг, 13 мая, в федеральном оперативном штабе.

Выявлен также 51 новый случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 34 760.

Выздоровели еще 59 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 32 984 калужанина.

На лечении остается 1454 человека.

По всей России за сутки выявлены 8380 случаев коронавируса. За весь период - 4 913 439. Выписаны за сутки – 9349, за весь период – 4 527 878. За последние сутки умерли 392 человека, за все время – 114 723.

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