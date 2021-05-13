В Калужской области 15-летняя девочка вылетела в кювет за рулем «Киа», пострадали четверо

В ночь на среду, 12 мая, ДТП произошло в Мещовском районе на дороге Мещовск – Серпейск. Пострадали четыре человека, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 2:25 ночи 15-летняя девочка за рулем «Киа Рио» двигалась со стороны Мещовска в сторону Серпейска, не выбрала безопасную скорость движения и съехала в кювет. Там автомобиль перевернулся.

Различные травмы получила юная автомобилистка, еще одна 15-летняя девочка, а также двое взрослых – 29-летний мужчина и 43-летняя женщина. Девочка-пассажирка и женщина госпитализированы.