В Калужской области 82 тысячи человек привились от коронавируса

В Калужской области количество привитых от коронавируса первым компонентом вакцины «Спутник V» жителей достигло 82 тысяч. Во вторник, 11 мая, об этом сообщили на заседании правительства региона, которое провел губернатор Владислав ШАПША.

По данным профильного министерства, за праздничные дни привиты 5 177 жителей региона. В области полностью прошли вакцинацию 62 629 человек. С 1 по 10 мая на дому привиты 219 граждан. Всего на дому вакцинировано 1032 человека из числа маломобильных групп населения. Вакцина имеется в достаточном количестве, работают стационарные и мобильные прививочные пункты.

Владислав Шапша призвал глав администраций муниципалитетов обратить особое внимание на активизацию прививочной кампании на местах.

- У нас есть муниципалитеты, где вакцинировалось уже более 30% жителей, есть отстающие, - подчеркнул губернатор. - Прошу равняться на лидеров и находить способы для обеспечения эффективной вакцинации всех жителей Калужской области.