В Калужской области 55 человек заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 34 379, сообщает в четверг, 6 мая, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 52 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 32 598 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 317 жителей нашего региона.

На лечении остаются 1464 человека.

По всей России за сутки выявлены 7639 случаев коронавируса. За весь период - 4 855 128. Выписаны за сутки – 7788, за весь период – 4 472 338. За последние сутки умер 351 человек, за все время – 112 246.