В 19 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 29 апреля, подтвердили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 34 005, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За последние сутки выздоровели 60 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 32 192 калужанина.

Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 311 калужан.

На лечении остаются 1502 человека.

В семи районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 19 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 429 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 119 (+7),

Боровский район – 113 (+4),

Малоярославецкий район – 94 (+2),

Людиновский район – 91 (+2),

Дзержинский район – 82 (+2),

Кировский район – 77 (-1),

Сухиничский район – 73 (-2),

Козельский район – 66 (-2),

Жуковский район – 53 (-5),

Думиничский район – 49 (-3),

Бабынинский район – 40 (-1),

Медынский район – 37 (-2),

Тарусский район – 31 (+1),

Ферзиковский район – 24 (-1),

Юхновский район – 22 (-1),

Перемышльский район – 19 (-1),

Жиздринский район – 16 (-1),

Хвастовичский район – 14 (-1),

Спас-Деменский район – 12 (-1),

Мещовский район – 10 (-2),

Мосальский район - 9 (-1),

Куйбышевский район – 7 (-1),

Ульяновский район – 6 (-1),

Износковский район – 5 (-1),

Барятинский район – 4 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 29 апреля 2021 года.

Тем временем

В Калужской области масочный режим продлен до 31 мая. Подробности.

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