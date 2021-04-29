В 19 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в четверг, 29 апреля, подтвердили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 34 005, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За последние сутки выздоровели 60 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 32 192 калужанина.
Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 311 калужан.
На лечении остаются 1502 человека.
В семи районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 19 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 429 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 119 (+7),
- Боровский район – 113 (+4),
- Малоярославецкий район – 94 (+2),
- Людиновский район – 91 (+2),
- Дзержинский район – 82 (+2),
- Кировский район – 77 (-1),
- Сухиничский район – 73 (-2),
- Козельский район – 66 (-2),
- Жуковский район – 53 (-5),
- Думиничский район – 49 (-3),
- Бабынинский район – 40 (-1),
- Медынский район – 37 (-2),
- Тарусский район – 31 (+1),
- Ферзиковский район – 24 (-1),
- Юхновский район – 22 (-1),
- Перемышльский район – 19 (-1),
- Жиздринский район – 16 (-1),
- Хвастовичский район – 14 (-1),
- Спас-Деменский район – 12 (-1),
- Мещовский район – 10 (-2),
- Мосальский район - 9 (-1),
- Куйбышевский район – 7 (-1),
- Ульяновский район – 6 (-1),
- Износковский район – 5 (-1),
- Барятинский район – 4 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 29 апреля 2021 года.
Тем временем
В Калужской области масочный режим продлен до 31 мая. Подробности.
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