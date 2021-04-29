В Калужской области количество заболевших коронавирусом превысило 34 тысячи

В Калужской области за последние сутки подтвердили 53 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 34 005, сообщает в четверг, 29 апреля, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 60 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 32 192 калужанина.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 311 жителей нашего региона.

На лечении остаются 1502 человека.

По всей России за сутки выявлены 9284 случая коронавируса - это максимальный показатель с 17 апреля. За весь период - 4 796 557. Выписаны за сутки – 8442, за весь период – 4 419 540. За последние сутки умерли 364 человека, за все время – 109 731.

Тем временем

В Калужской области масочный режим продлен до 31 мая. Подробности.

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