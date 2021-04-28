В Калужской области масочный режим продлен до 31 мая 2021 года. Соответствующее постановление №283 в среду, 28 апреля, подписал губернатор Владислав ШАПША. Текст документа официально опубликован.

В постановлении говорится о продлении режима повышенной готовности. Если раньше он действовал до 30 апреля, то теперь будет – до 31 мая.

Все остальные пункты постановления калужского правительства №200 от 17 марта 2020 года продолжают действовать. В том числе сохраняется обязанность носить маски во всех общественных местах.

Публикуем полный текст постановления правительства Калужской области №283 от 28 апреля 2021 года:

Напомним, на этой неделе министр здравоохранения Калужской области Алан ЦКАЕВ на совещании в Калуге заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в нашем регионе отстают от плана. Если люди не будут делать прививки, действие масочного режима может продлиться до лета 2022 года.

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