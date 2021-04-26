В Калужской области 72 164 человека сделали прививку от коронавируса первым компонентом вакцины «Спутник V». В понедельник, 26 апреля, об этом сообщил на заседании правительства региональный министр здравоохранения Алан ЦКАЕВ.

Двумя компонентами препарата привились на данный момент 48 тысяч человек.

Алан Цкаев напомнил, что в Калужской области планируется привить от коронавируса до 1 октября 2021 года 487 680 человек. Однако сейчас темпы вакцинации не соответствуют заданным показателям.

- В среднем прививается в день 800-900 человек, - отметил министр. - При нормативе в 2600.

Если ситуация не улучшится, то прививочная кампания затянется до лета 2022 года.

Среди лидеров по проценту вакцинированных Цкаев отметил Перемышльский, Тарусский, Жуковский и Боровский районы.