В Калужской области 72 164 человека сделали прививку от коронавируса
В Калужской области 72 164 человека сделали прививку от коронавируса первым компонентом вакцины «Спутник V». В понедельник, 26 апреля, об этом сообщил на заседании правительства региональный министр здравоохранения Алан ЦКАЕВ.
Двумя компонентами препарата привились на данный момент 48 тысяч человек.
Алан Цкаев напомнил, что в Калужской области планируется привить от коронавируса до 1 октября 2021 года 487 680 человек. Однако сейчас темпы вакцинации не соответствуют заданным показателям.
- В среднем прививается в день 800-900 человек, - отметил министр. - При нормативе в 2600.
Если ситуация не улучшится, то прививочная кампания затянется до лета 2022 года.
Среди лидеров по проценту вакцинированных Цкаев отметил Перемышльский, Тарусский, Жуковский и Боровский районы.
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