В 16 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в среду, 28 апреля, подтвердили 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 952, сообщили в ночь на четверг в министерстве здравоохранения Калужской области.
За последние сутки выздоровели 62 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 32 132 калужанина.
Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 311 калужан.
На лечении остаются 1509 человек.
В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось, в двух - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 425 (-4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 112 (-7),
- Боровский район – 109 (-3),
- Малоярославецкий район – 92 (0),
- Людиновский район – 89 (+4),
- Дзержинский район – 80 (+1),
- Кировский район – 78 (+7),
- Сухиничский район – 75 (+8),
- Козельский район – 68 (+3),
- Жуковский район – 58 (+3),
- Думиничский район – 52 (+2),
- Бабынинский район – 41 (-6),
- Медынский район – 39 (-2),
- Тарусский район – 30 (-2),
- Ферзиковский район – 25 (-2),
- Юхновский район – 23 (+3),
- Перемышльский район – 20 (-3),
- Жиздринский район – 17 (-1),
- Хвастовичский район – 15 (-1),
- Спас-Деменский район – 13 (-2),
- Мещовский район – 12 (-1),
- Мосальский район - 10 (-1),
- Куйбышевский район – 8 (-1),
- Ульяновский район – 7 (-1),
- Износковский район – 6 (-1),
- Барятинский район – 5 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 28 апреля 2021 года.
Тем временем
В Калужской области масочный режим продлен до 31 мая. Подробности.
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