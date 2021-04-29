Главная Новости Общество
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года Самая стильная выпускница-2021

В 16 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.04.2021 07:03 0 745
В 16 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в среду, 28 апреля, подтвердили 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 952, сообщили в ночь на четверг в министерстве здравоохранения Калужской области.

За последние сутки выздоровели 62 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 32 132 калужанина.

Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 311 калужан.

На лечении остаются 1509 человек.

В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось, в двух - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 425 (-4 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 112 (-7),
  • Боровский район – 109 (-3),
  • Малоярославецкий район – 92 (0),
  • Людиновский район – 89 (+4),
  • Дзержинский район – 80 (+1),
  • Кировский район – 78 (+7),
  • Сухиничский район – 75 (+8),
  • Козельский район – 68 (+3),
  • Жуковский район – 58 (+3),
  • Думиничский район – 52 (+2),
  • Бабынинский район – 41 (-6),
  • Медынский район – 39 (-2),
  • Тарусский район – 30 (-2),
  • Ферзиковский район – 25 (-2),
  • Юхновский район – 23 (+3),
  • Перемышльский район – 20 (-3),
  • Жиздринский район – 17 (-1),
  • Хвастовичский район – 15 (-1),
  • Спас-Деменский район – 13 (-2),
  • Мещовский район – 12 (-1),
  • Мосальский район - 10 (-1),
  • Куйбышевский район – 8 (-1),
  • Ульяновский район – 7 (-1),
  • Износковский район – 6 (-1),
  • Барятинский район – 5 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 28 апреля 2021 года.

Тем временем

В Калужской области масочный режим продлен до 31 мая. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.04.2021 07:03 0 745
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
\
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Связисты узнали, что читают книголюбы в Калужской области
Калужане покупают корейские смартфоны в 7 раз чаще американских
Георгий Юрданов: Калужская область обладает конкурентными преимуществами для развития внешнеэкономических связей
Работодатели Калужской области поделятся лучшими HR-кейсами 2020 года
Число пользователей сервисов платформы «Ростелеком Ключ» в Калужской области достигло восьми тысяч
Калужане чаще стали смотреть сериалы
Новости
ОПРОС

Путин объявил майские каникулы с 1 по 10 число. Что думаете на этот счет?

 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как правильно выбирать подходящую парфюмерию?
Как выбрать детское кресло для ребенка - советы экспертов
Погребение или кремация: что выбрать при организации похорон в Санкт-Петербурге?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru