В 16 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в среду, 28 апреля, подтвердили 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 952, сообщили в ночь на четверг в министерстве здравоохранения Калужской области.

За последние сутки выздоровели 62 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 32 132 калужанина.

Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 311 калужан.

На лечении остаются 1509 человек.

В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось, в двух - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 425 (-4 к предыдущему дню),

Обнинск – 112 (-7),

Боровский район – 109 (-3),

Малоярославецкий район – 92 (0),

Людиновский район – 89 (+4),

Дзержинский район – 80 (+1),

Кировский район – 78 (+7),

Сухиничский район – 75 (+8),

Козельский район – 68 (+3),

Жуковский район – 58 (+3),

Думиничский район – 52 (+2),

Бабынинский район – 41 (-6),

Медынский район – 39 (-2),

Тарусский район – 30 (-2),

Ферзиковский район – 25 (-2),

Юхновский район – 23 (+3),

Перемышльский район – 20 (-3),

Жиздринский район – 17 (-1),

Хвастовичский район – 15 (-1),

Спас-Деменский район – 13 (-2),

Мещовский район – 12 (-1),

Мосальский район - 10 (-1),

Куйбышевский район – 8 (-1),

Ульяновский район – 7 (-1),

Износковский район – 6 (-1),

Барятинский район – 5 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 28 апреля 2021 года.

Тем временем

В Калужской области масочный режим продлен до 31 мая. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.