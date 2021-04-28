В Калужской области 55 человек заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 33 952, сообщает в среду, 28 апреля, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 62 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 32 132 калужанина.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 311 жителей нашего региона.

На лечении остается 1509 человек.

По всей России за сутки выявлены 7848 случаев коронавируса. За весь период - 4 787 273. Выписаны за сутки – 8420, за весь период – 4 411 098. За последние сутки умерли 387 человек, за все время – 109 367.

Тем временем

В Калужской области масочный режим продлен до 31 мая. Подробности.

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