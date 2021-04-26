Опубликованы подробности о трех новых жертвах коронавируса в Калужской области
Как мы уже рассказывали, в Калужской области 26 апреля подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 311. В региональном Минздраве сообщили, что скончались 62-летний житель Калуги, 70-летний житель Малоярославецкого района и 87-летний пациент из Перемышльского района.
В апреле от COVID-19 в нашем регионе умерли на данный момент 30 человек. Это уже выше мартовских показателей на 30%.
Выявлено 56 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших выросло до 33 846.
Выздоровел еще 71 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 32 001 калужанин.
На лечении остаются 1534 человека.
Тем временем
Калужская область существенно отстает от плана по вакцинации от ковида. Подробности.
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