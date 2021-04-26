В Калужской области еще три человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 311, сообщили в понедельник, 26 апреля, в федеральном оперативном штабе.

В апреле от COVID-19 в нашем регионе умерли на данный момент 30 человек. Это уже выше мартовских показателей на 30%.

Выявлено 56 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших выросло до 33 846.

Выздоровел еще 71 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 32 001 калужанин.

На лечении остаются 1534 человека.

По всей России за сутки выявлены 8803 случая коронавируса. За весь период - 4 771 372. Выписан за сутки – 6631, за весь период – 4 394 639. За последние сутки умерли 356 человек, за все время – 108 588.

Тем временем

Калужская область существенно отстает от плана по вакцинации от ковида. Подробности.

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