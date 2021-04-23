В 18 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в пятницу, 23 апреля, подтвердили 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 683, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 31 778 калужан.

Новых подтвержденных случаев смерти не было. В списке жертв ковида по-прежнему 306 калужан.

На лечении остаются 1599 человек.

В трех районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 18 - снизилось, в пяти - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 451 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 147 (-2),

Боровский район – 124 (-3),

Малоярославецкий район – 95 (-2),

Дзержинский район – 84 (-2),

Козельский район – 76 (-1),

Людиновский район – 74 (0),

Сухиничский район – 69 (-1),

Кировский район – 65 (-2),

Жуковский район – 62 (-1),

Думиничский район – 57 (-2),

Бабынинский район – 53 (-1),

Медынский район – 47 (-3),

Тарусский район – 32 (+1),

Ферзиковский район – 25 (-1),

Перемышльский район – 21 (+1),

Юхновский район – 18 (-1),

Жиздринский район – 17 (-1),

Спас-Деменский район – 15 (0),

Мещовский район – 14 (0),

Хвастовичский район – 13 (0),

Мосальский район - 11 (-1),

Износковский район – 10 (0),

Куйбышевский район – 8 (-1),

Ульяновский район – 6 (-1),

Барятинский район – 5 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 апреля 2021 года.

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