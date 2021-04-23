В Калужской области подтвердили 56 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 33 683, сообщает в пятницу, 23 апреля, федеральный оперативный штаб.
Выздоровели от ковида 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 31 778 калужан.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 306 жителей нашего региона.
На лечении остается 1599 человек.
По всей России за сутки выявлен 8840 случаев коронавируса. За весь период - 4 744 961. Выписаны за сутки – 9407, за весь период – 4 371 214. За последние сутки умерли 398 человек, за все время – 107 501.
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