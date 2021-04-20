В Калужской области еще два человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 304, сообщили во вторник, 20 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено еще 54 случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 33 516.

Выздоровели еще 80 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 31 549 калужан.

На лечении остаются 1663 человека.

По всей России за сутки выявлены 8164 случая коронавируса. За весь период - 4 718 854. Выписан за сутки – 9631, за весь период – 4 343 229. За последние сутки умерли 379 человек, за все время – 106 307.

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