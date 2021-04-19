В 19 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 19 апреля, подтвердили 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 462, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 83 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 31 469 калужан.
Новых подтвержденных смертей от ковида не было. В списке жертв по-прежнему 302 калужанина.
На лечении остается 1691 человек.
В пяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 19 - снизилось, в двух - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 453 (+8 к предыдущему дню),
- Обнинск – 144 (-4),
- Боровский район – 130 (-3),
- Малоярославецкий район – 97 (-4),
- Дзержинский район – 91 (-2),
- Козельский район – 80 (-2),
- Людиновский район – 78 (-3),
- Сухиничский район – 77 (-3),
- Кировский район – 75 (-2),
- Жуковский район – 73 (-2),
- Думиничский район – 67 (-1),
- Бабынинский район – 56 (+1),
- Медынский район – 48 (-1),
- Тарусский район – 35 (-2),
- Ферзиковский район – 31 (-4),
- Перемышльский район – 23 (-1),
- Юхновский район – 21 (-2),
- Жиздринский район – 20 (+1),
- Спас-Деменский район – 17 (-1),
- Мещовский район – 16 (+1),
- Хвастовичский район – 16 (-1),
- Мосальский район - 11 (-1),
- Износковский район – 10 (-1),
- Куйбышевский район – 8 (0),
- Ульяновский район – 8 (+1),
- Барятинский район – 6 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 апреля 2021 года.
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