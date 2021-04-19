В 19 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 19 апреля, подтвердили 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 462, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 83 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 31 469 калужан.

Новых подтвержденных смертей от ковида не было. В списке жертв по-прежнему 302 калужанина.

На лечении остается 1691 человек.

В пяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 19 - снизилось, в двух - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 453 (+8 к предыдущему дню),

Обнинск – 144 (-4),

Боровский район – 130 (-3),

Малоярославецкий район – 97 (-4),

Дзержинский район – 91 (-2),

Козельский район – 80 (-2),

Людиновский район – 78 (-3),

Сухиничский район – 77 (-3),

Кировский район – 75 (-2),

Жуковский район – 73 (-2),

Думиничский район – 67 (-1),

Бабынинский район – 56 (+1),

Медынский район – 48 (-1),

Тарусский район – 35 (-2),

Ферзиковский район – 31 (-4),

Перемышльский район – 23 (-1),

Юхновский район – 21 (-2),

Жиздринский район – 20 (+1),

Спас-Деменский район – 17 (-1),

Мещовский район – 16 (+1),

Хвастовичский район – 16 (-1),

Мосальский район - 11 (-1),

Износковский район – 10 (-1),

Куйбышевский район – 8 (0),

Ульяновский район – 8 (+1),

Барятинский район – 6 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 апреля 2021 года.

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