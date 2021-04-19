В Калужской области 55 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 33 462, сообщает в понедельник, 19 апреля, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 83 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 31 469 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 302 жителя нашего региона.

На лечении остается 1691 человек.

По всей России за сутки выявлены 8589 случаев коронавируса. За весь период - 4 710 690. Выписаны за сутки – 6818, за весь период – 4 333 598. За последние сутки умерли 346 человек, за все время – 105 928.

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