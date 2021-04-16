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В 13 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.04.2021 15:03 0 1066
В 13 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 16 апреля, подтвердили 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 290, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 79 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 31 218 калужан.

Новых подтвержденных смертей от ковида не было. В списке жертв по-прежнему 300 калужан.

На лечении остаются 1772 человека.

В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 441 (-13 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 159 (-4),
  • Боровский район – 149 (+8),
  • Малоярославецкий район – 100 (-5),
  • Дзержинский район – 98 (+3),
  • Козельский район – 87 (+1),
  • Людиновский район – 86 (+2),
  • Сухиничский район – 84 (+1),
  • Кировский район – 83 (+1),
  • Жуковский район – 78 (0),
  • Думиничский район – 62 (-1),
  • Бабынинский район – 55 (-2),
  • Медынский район – 48 (+1),
  • Ферзиковский район – 35 (+2),
  • Тарусский район – 33 (-2),
  • Перемышльский район – 26 (0),
  • Юхновский район – 23 (-4),
  • Жиздринский район – 21 (-1),
  • Хвастовичский район – 19 (+1),
  • Спас-Деменский район – 18 (-1),
  • Мещовский район – 16 (-1),
  • Мосальский район - 14 (-1),
  • Куйбышевский район – 10 (-1),
  • Ульяновский район – 10 (+1),
  • Износковский район – 9 (-1),
  • Барятинский район – 8 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 апреля 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 апреля 2021 года.

Тем временем

В Калужской области вакцинация от коронавируса на дому началась с 15 апреля. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.04.2021 15:03 0 1066
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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