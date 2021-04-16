В 13 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в пятницу, 16 апреля, подтвердили 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 290, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 79 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 31 218 калужан.
Новых подтвержденных смертей от ковида не было. В списке жертв по-прежнему 300 калужан.
На лечении остаются 1772 человека.
В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 441 (-13 к предыдущему дню),
- Обнинск – 159 (-4),
- Боровский район – 149 (+8),
- Малоярославецкий район – 100 (-5),
- Дзержинский район – 98 (+3),
- Козельский район – 87 (+1),
- Людиновский район – 86 (+2),
- Сухиничский район – 84 (+1),
- Кировский район – 83 (+1),
- Жуковский район – 78 (0),
- Думиничский район – 62 (-1),
- Бабынинский район – 55 (-2),
- Медынский район – 48 (+1),
- Ферзиковский район – 35 (+2),
- Тарусский район – 33 (-2),
- Перемышльский район – 26 (0),
- Юхновский район – 23 (-4),
- Жиздринский район – 21 (-1),
- Хвастовичский район – 19 (+1),
- Спас-Деменский район – 18 (-1),
- Мещовский район – 16 (-1),
- Мосальский район - 14 (-1),
- Куйбышевский район – 10 (-1),
- Ульяновский район – 10 (+1),
- Износковский район – 9 (-1),
- Барятинский район – 8 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 апреля 2021 года.
Тем временем
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