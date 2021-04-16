В 13 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 16 апреля, подтвердили 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 290, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 79 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 31 218 калужан.

Новых подтвержденных смертей от ковида не было. В списке жертв по-прежнему 300 калужан.

На лечении остаются 1772 человека.

В 10 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 441 (-13 к предыдущему дню),

Обнинск – 159 (-4),

Боровский район – 149 (+8),

Малоярославецкий район – 100 (-5),

Дзержинский район – 98 (+3),

Козельский район – 87 (+1),

Людиновский район – 86 (+2),

Сухиничский район – 84 (+1),

Кировский район – 83 (+1),

Жуковский район – 78 (0),

Думиничский район – 62 (-1),

Бабынинский район – 55 (-2),

Медынский район – 48 (+1),

Ферзиковский район – 35 (+2),

Тарусский район – 33 (-2),

Перемышльский район – 26 (0),

Юхновский район – 23 (-4),

Жиздринский район – 21 (-1),

Хвастовичский район – 19 (+1),

Спас-Деменский район – 18 (-1),

Мещовский район – 16 (-1),

Мосальский район - 14 (-1),

Куйбышевский район – 10 (-1),

Ульяновский район – 10 (+1),

Износковский район – 9 (-1),

Барятинский район – 8 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 апреля 2021 года.

Тем временем

В Калужской области вакцинация от коронавируса на дому началась с 15 апреля. Подробности.

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