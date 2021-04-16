В Калужской области за сутки 63 человека заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили 63 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 33 290, сообщает в пятницу, 16 апреля, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 79 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 31 218 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 300 жителей нашего региона.

На лечении остаются 1772 человека.

По всей России за сутки выявлены 8995 случаев коронавируса. За весь период - 4 684 148. Выписаны за сутки – 9109, за весь период – 4 310 557. За последние сутки умерли 397 человек, за все время – 104 795.

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