В Калужской области вакцинация от коронавируса на дому началась с 15 апреля
С четверга, 15 апреля, в Калужской области началась вакцинация от коронавирусной инфекции на дому тех, кто не выходит на улицу. Об этом в пятницу сообщили в министерстве здравоохранения региона.
- В последнее время поступало много вопросов о возможности вакцинации маломобильных групп граждан на дому, - отметили в Минздраве. - С 15 апреля 2021 года в Калужской области начата вакцинация от COVID-19 маломобильной категории граждан выездными медицинскими бригадами на дому.
Для записи на вакцинацию необходимо связаться с поликлиникой по месту жительства.
По последним официальным данным, в Калужской области прививку от коронавируса сделали более 60 тысяч человек.
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