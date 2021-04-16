В Калужской области вакцинация от коронавируса на дому началась с 15 апреля

С четверга, 15 апреля, в Калужской области началась вакцинация от коронавирусной инфекции на дому тех, кто не выходит на улицу. Об этом в пятницу сообщили в министерстве здравоохранения региона.

- В последнее время поступало много вопросов о возможности вакцинации маломобильных групп граждан на дому, - отметили в Минздраве. - С 15 апреля 2021 года в Калужской области начата вакцинация от COVID-19 маломобильной категории граждан выездными медицинскими бригадами на дому.

Для записи на вакцинацию необходимо связаться с поликлиникой по месту жительства.

По последним официальным данным, в Калужской области прививку от коронавируса сделали более 60 тысяч человек.