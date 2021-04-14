В Калужской области прививку от коронавируса сделали 60 863 человека

В Калужской области прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» сделали уже 60 863 человека. Об этом во вторник, 13 апреля, заявили на заседании оперативного штаба.

- В настоящее время в регион поступило 80 312 доз вакцины, привито 60 863 человека, - сообщает пресс-служба правительства.

По сообщению министра здравоохранения Калужской области Алана ЦКАЕВА, низкий темп вакцинации наблюдается в Износковском, Мещовском, Дзержинском, Ферзиковском и Кировском районах.

Напомним, власти Калужской области планируют к 1 октября 2021 года вакцинировать от ковида 489 047 человек. Это почти половина населения региона.

UPD. В Калужской области начнут прививать от коронавируса на дому.