В Калужской области начнут прививать от коронавируса на дому

Как мы уже рассказывали, в Калужской области прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» сделали на 13 апреля 60 863 человека. На заседании оперативного штаба сообщили, что в ближайшее время планируется вакцинировать людей на дому.

По словам министра здравоохранения Алана ЦКАЕВА, для соблюдения установленных рекомендаций по хранению и транспортировке вакцины необходимое количество термоконтейнеров в регионе уже имеется.

- В ходе обсуждения главам администраций районов было поручено не только составить списки с указанием проживания данных пациентов, но и использовать служебный транспорт для выезда к ним мобильных бригад, - подчеркнули в пресс-службе правительства.

Кроме того, заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ призвал чиновников активнее информировать население о необходимости прививаться, в том числе вести разъяснительную работу среди граждан старше 60 лет.