В Калуге продолжает разваливаться Каменный мост

В Калуге продолжает разрушаться Каменный мост. Весной 2019 года мы обращали на это внимание в своей статье. Но с тех пор стало только хуже. Штукатурка осыпается во многих местах, кирпичная кладка оголяется. Проблему в Facebook на днях в очередной раз поднял калужанин Юрий Юрьев.

Ситуацию прокомментировали в министерстве культуры Калужской области:

- В настоящее время определена стоимость разработки проектно-сметной документации для реставрации Каменного моста, включая инженерно-техническое обследование конструкций. Вопрос финансирования проектных работ будет рассмотрен в текущем году при формировании областного бюджета на 2022 год.

Так что 650-летие Калуга в августе 2021 года встретит с осыпающимся символом города.

Напомним, что Каменный мост был построен в период с 1777 по 1780 годы по проекту архитектора Никитина. Протяженность моста составляет около 160 метров, при высоте в 20 метров. Опорами служат 15 крупных каменных арок, три центральные из которых, сделаны в два этажа. До его строительства город был разделен на две части.

Последний масштабный ремонт моста проходил более 10 лет назад. Весной 2009-го там провалилась автовышка, а вместе с ней была разрушена пешеходная часть. Движение было закрыто до февраля 2010 года.

В конце 2019 года на мосту проходил небольшой ремонт, однако он затронул лишь малую часть сооружения.

Подробнее об истории Каменного моста в Калуге мы рассказывали вот в этой статье: «Как «фантазия Пиранези» стала излюбленным местом самоубийц и новобрачных в Калуге».

Тем временем

Памятник 600-летию Калуги после реконструкции станет проекционным экраном. Подробности.