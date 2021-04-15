Памятник 600-летию Калуги после реконструкции станет проекционным экраном

Как мы уже рассказывали, в Калуге объявлен конкурс по поиску подрядчика для реконструкции памятника 600-летию города. Работы должны быть завершены к 15 августа. После этого «шарик» станет проекционным экраном. В четверг, 15 апреля, об этом сообщил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Посмотрели с коллегами, как это будет выглядеть, - написал он в соцсетях. - В темное время суток калужский «шарик» может стать вращающимся земным шаром, а в период государственных и городских праздников будут возможны тематические трансляции.

По словам городского головы, в перспективе и нижнюю, и верхнюю площадки планируется благоустроить в рамках нацпроекта «Городская среда».

А скейт-парк переедет в обновленный сквер Волкова.

- Ребята [которые там катаются] свое согласие уже дали, - подчеркнул Денисов.

Напомним, стоимость реконструкции памятника составит около 30 миллионов рублей.