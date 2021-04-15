В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в четверг, 15 апреля, подтвердили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 227, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 76 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 31 139 калужан.
Подтверждены две новые смерти. Скончались два жителя Боровского района, которым было по 79 лет. В списке жертв ковида теперь 300 калужан.
На лечении остаются 1788 человек.
В семи районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось, в пяти - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 454 (+1 к предыдущему дню),
- Обнинск – 163 (+2),
- Боровский район – 141 (-5),
- Малоярославецкий район – 105 (-10),
- Дзержинский район – 95 (0),
- Козельский район – 86 (+1),
- Людиновский район – 84 (0),
- Сухиничский район – 83 (+3),
- Кировский район – 82 (0),
- Жуковский район – 78 (-2),
- Думиничский район – 63 (+1),
- Бабынинский район – 57 (-2),
- Медынский район – 47 (0),
- Тарусский район – 35 (-1),
- Ферзиковский район – 33 (-1),
- Юхновский район – 27 (-2),
- Перемышльский район – 26 (-2),
- Жиздринский район – 22 (+1),
- Спас-Деменский район – 19 (-1),
- Хвастовичский район – 18 (-1),
- Мещовский район – 17 (-1),
- Мосальский район - 15 (+1),
- Куйбышевский район – 11 (-1),
- Износковский район – 10 (-1),
- Ульяновский район – 9 (-1),
- Барятинский район – 8 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 апреля 2021 года.
Тем временем
Всех калужан обязали сдавать тест на коронавирус при возвращении из-за границы с 15 апреля. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!