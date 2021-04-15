В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 15 апреля, подтвердили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 227, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 76 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 31 139 калужан.

Подтверждены две новые смерти. Скончались два жителя Боровского района, которым было по 79 лет. В списке жертв ковида теперь 300 калужан.

На лечении остаются 1788 человек.

В семи районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось, в пяти - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 454 (+1 к предыдущему дню),

Обнинск – 163 (+2),

Боровский район – 141 (-5),

Малоярославецкий район – 105 (-10),

Дзержинский район – 95 (0),

Козельский район – 86 (+1),

Людиновский район – 84 (0),

Сухиничский район – 83 (+3),

Кировский район – 82 (0),

Жуковский район – 78 (-2),

Думиничский район – 63 (+1),

Бабынинский район – 57 (-2),

Медынский район – 47 (0),

Тарусский район – 35 (-1),

Ферзиковский район – 33 (-1),

Юхновский район – 27 (-2),

Перемышльский район – 26 (-2),

Жиздринский район – 22 (+1),

Спас-Деменский район – 19 (-1),

Хвастовичский район – 18 (-1),

Мещовский район – 17 (-1),

Мосальский район - 15 (+1),

Куйбышевский район – 11 (-1),

Износковский район – 10 (-1),

Ульяновский район – 9 (-1),

Барятинский район – 8 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 апреля 2021 года.

Тем временем

Всех калужан обязали сдавать тест на коронавирус при возвращении из-за границы с 15 апреля. Подробности.

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