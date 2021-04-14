Всех калужан обязали сдавать тест на коронавирус при возвращении из-за границы с 15 апреля

С 15 апреля 2021 года все россияне при возвращении из-за границы на любом виде транспорта обязаны будут сдавать ПЦР-тест на коронавирус. В среду об этом сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области со ссылкой на федеральный Роспотребнадзор.

- Все россияне, которые прибывают на территорию страны любым видом транспорта, теперь обязаны в течение трех дней сдать тест на коронавирус, - сообщает ведомство. - Ранее это правило касалось только тех, кто прилетал в РФ самолетом.



Результат тестирования необходимо загрузить на портал «Госуслуги». При этом до получения анализа необходимо сохранять самоизоляцию, подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Граждан Беларуси, Армении и Киргизии при въезде в Россию через аэропорты обязали предоставлять отрицательный результат теста на ковид с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Пока Роспотребнадзор не уточняет, нужно ли будет сдавать тест тем, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса.