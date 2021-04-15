В Калужской области количество умерших от коронавируса достигло 300

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 300, сообщили в четверг, 15 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 33 227.

Выздоровели еще 76 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 31 139 калужан.

На лечении остаются 1788 человек.

Отметим, что год назад, 15 апреля 2020 года, в Калужской области скончался первый пациент от коронавируса.

По всей России за сутки выявлены 8944 случая коронавируса. За весь период - 4 675 153. Выписаны за сутки – 10 225, за весь период – 4 301 448. За последние сутки умерли 398 человек, за все время – 104 398.

UPD. В Министерстве здравоохранения Калужской области сообщили, что скончались два жителя Боровского района. Им было по 79 лет.

Тем временем

Всех калужан обязали сдавать тест на коронавирус при возвращении из-за границы с 15 апреля. Подробности.

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