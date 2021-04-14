В 16 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 14 апреля, подтвердили 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 170, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 72 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 31 063 калужанина.

Новых подтвержденных смертельных случаев нет. В списке жертв по-прежнему 298 калужан.

На лечении остается 1809 человек.

В шести районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось, в четырех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 453 (+6 к предыдущему дню),

Обнинск – 161 (+6),

Боровский район – 146 (+5),

Малоярославецкий район – 115 (-5),

Дзержинский район – 95 (-2),

Козельский район – 85 (-4),

Людиновский район – 84 (-2),

Сухиничский район – 80 (-3),

Кировский район – 82 (0),

Жуковский район – 80 (-1),

Думиничский район – 62 (0),

Бабынинский район – 59 (0),

Медынский район – 47 (+3),

Тарусский район – 36 (-3),

Ферзиковский район – 34 (+1),

Юхновский район – 29 (-3),

Перемышльский район – 28 (-2),

Жиздринский район – 21 (-1),

Спас-Деменский район – 20 (-1),

Хвастовичский район – 19 (-1),

Мещовский район – 18 (+1),

Мосальский район - 14 (-1),

Куйбышевский район – 12 (-1),

Износковский район – 11 (-1),

Ульяновский район – 10 (0),

Барятинский район – 8 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 апреля 2021 года.

Тем временем

В Калужской области прививку от коронавируса сделали 60 863 человека. Подробности.

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