В 16 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в среду, 14 апреля, подтвердили 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 33 170, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 72 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 31 063 калужанина.
Новых подтвержденных смертельных случаев нет. В списке жертв по-прежнему 298 калужан.
На лечении остается 1809 человек.
В шести районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 16 - снизилось, в четырех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 453 (+6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 161 (+6),
- Боровский район – 146 (+5),
- Малоярославецкий район – 115 (-5),
- Дзержинский район – 95 (-2),
- Козельский район – 85 (-4),
- Людиновский район – 84 (-2),
- Сухиничский район – 80 (-3),
- Кировский район – 82 (0),
- Жуковский район – 80 (-1),
- Думиничский район – 62 (0),
- Бабынинский район – 59 (0),
- Медынский район – 47 (+3),
- Тарусский район – 36 (-3),
- Ферзиковский район – 34 (+1),
- Юхновский район – 29 (-3),
- Перемышльский район – 28 (-2),
- Жиздринский район – 21 (-1),
- Спас-Деменский район – 20 (-1),
- Хвастовичский район – 19 (-1),
- Мещовский район – 18 (+1),
- Мосальский район - 14 (-1),
- Куйбышевский район – 12 (-1),
- Износковский район – 11 (-1),
- Ульяновский район – 10 (0),
- Барятинский район – 8 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 апреля 2021 года.
Тем временем
В Калужской области прививку от коронавируса сделали 60 863 человека. Подробности.
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