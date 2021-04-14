В Калужской области число выздоровевших от коронавируса превысило 31 тысячу
В Калужской области за последние сутки подтвердили 62 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 33 170, сообщает в среду, 14 апреля, федеральный оперативный штаб.
Выздоровели от ковида 72 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 31 063 калужанина.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 298 жителей нашего региона.
На лечении остаются 1809 человек.
По всей России за сутки выявлены 8326 случаев коронавируса. За весь период - 4 666 209. Выписаны за сутки – 9447, за весь период – 4 291 223. За последние сутки умерли 399 человек, за все время – 104 000.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!