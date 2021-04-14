В Калужской области число выздоровевших от коронавируса превысило 31 тысячу

В Калужской области за последние сутки подтвердили 62 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 33 170, сообщает в среду, 14 апреля, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 72 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 31 063 калужанина.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 298 жителей нашего региона.

На лечении остаются 1809 человек.

По всей России за сутки выявлены 8326 случаев коронавируса. За весь период - 4 666 209. Выписаны за сутки – 9447, за весь период – 4 291 223. За последние сутки умерли 399 человек, за все время – 104 000.

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