В Калужской области три человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 298, сообщили во вторник, 13 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Выявлено еще 60 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 33 108.

Выздоровели еще 69 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 30 991 калужанин.

На лечении остаются 1819 человек.

По всей России за сутки выявлены 8173 случая коронавируса. За весь период - 4 657 883. Выписаны за сутки – 9611, за весь период – 4 281 776. За последние сутки умерли 338 человек, за все время – 103 601.

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