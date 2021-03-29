В Калуге за неделю родились 73 младенца

За неделю, с 23 по 27 марта, в Калуге родились 73 ребенка. Среди них 32 девочки и 41 мальчик, сообщили в понедельник в городском управлении ЗАГС.

Самый маленький новорожденный весил 1700 граммов, самый крупный – 4300.

Самым молодым маме и папе исполнилось соответственно – 19 и 20 лет, самым возрастным – 40 и 56.

Среди редких имен, которые встречались в Калуге на этой неделе, в ЗАГСе назвали следующие: Аида, Злата, Филипп, Эрнест, Кира и Лев.

За эту же неделю в Калуге сыграли 33 свадьбы. Самым молодым невесте и жениху было 19 и 20 лет, самым возрастным – 62 и 63.