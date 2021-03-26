В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 26 марта, подтвердили 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 035, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 29 823 калужанина.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 281 калужанин.

На лечении остается 1931 человек.

В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 426 (+7 к предыдущему дню),

Обнинск – 152 (+2),

Боровский район – 123 (-2),

Малоярославецкий район – 115 (-4),

Козельский район – 100 (-5),

Жуковский район – 99 (+5),

Кировский район – 95 (-2),

Людиновский район – 86 (-2),

Дзержинский район – 82 (-3),

Думиничский район – 74 (-1),

Сухиничский район – 68 (+2),

Бабынинский район – 64 (+1),

Перемышльский район – 56 (-1),

Тарусский район – 54 (-2),

Медынский район – 47 (-2),

Юхновский район – 42 (-2),

Ферзиковский район – 41 (+2),

Жиздринский район – 34 (-2),

Спас-Деменский район – 32 (-1),

Мещовский район – 30 (+2),

Мосальский район - 26 (+3),

Хвастовичский район – 22 (+1),

Износковский район – 18 (-1),

Куйбышевский район – 17 (-1),

Барятинский район – 15 (-1),

Ульяновский район – 13 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 марта 2021 года.

Тем временем

В Калужской области масочный режим продлен до 30 апреля. Подробности.

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