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В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в пятницу, 26 марта, подтвердили 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 035, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 29 823 калужанина.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 281 калужанин.
На лечении остается 1931 человек.
В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 426 (+7 к предыдущему дню),
- Обнинск – 152 (+2),
- Боровский район – 123 (-2),
- Малоярославецкий район – 115 (-4),
- Козельский район – 100 (-5),
- Жуковский район – 99 (+5),
- Кировский район – 95 (-2),
- Людиновский район – 86 (-2),
- Дзержинский район – 82 (-3),
- Думиничский район – 74 (-1),
- Сухиничский район – 68 (+2),
- Бабынинский район – 64 (+1),
- Перемышльский район – 56 (-1),
- Тарусский район – 54 (-2),
- Медынский район – 47 (-2),
- Юхновский район – 42 (-2),
- Ферзиковский район – 41 (+2),
- Жиздринский район – 34 (-2),
- Спас-Деменский район – 32 (-1),
- Мещовский район – 30 (+2),
- Мосальский район - 26 (+3),
- Хвастовичский район – 22 (+1),
- Износковский район – 18 (-1),
- Куйбышевский район – 17 (-1),
- Барятинский район – 15 (-1),
- Ульяновский район – 13 (-2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 марта 2021 года.
Тем временем
В Калужской области масочный режим продлен до 30 апреля. Подробности.
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