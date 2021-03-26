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В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 26.03.2021 14:46 0 499
В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 26 марта, подтвердили 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 32 035, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 29 823 калужанина.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 281 калужанин.

На лечении остается 1931 человек.

В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 426 (+7 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 152 (+2),
  • Боровский район – 123 (-2),
  • Малоярославецкий район – 115 (-4),
  • Козельский район – 100 (-5),
  • Жуковский район – 99 (+5),
  • Кировский район – 95 (-2),
  • Людиновский район – 86 (-2),
  • Дзержинский район – 82 (-3),
  • Думиничский район – 74 (-1),
  • Сухиничский район – 68 (+2),
  • Бабынинский район – 64 (+1),
  • Перемышльский район – 56 (-1),
  • Тарусский район – 54 (-2),
  • Медынский район – 47 (-2),
  • Юхновский район – 42 (-2),
  • Ферзиковский район – 41 (+2),
  • Жиздринский район – 34 (-2),
  • Спас-Деменский район – 32 (-1),
  • Мещовский район – 30 (+2),
  • Мосальский район - 26 (+3),
  • Хвастовичский район – 22 (+1),
  • Износковский район – 18 (-1),
  • Куйбышевский район – 17 (-1),
  • Барятинский район – 15 (-1),
  • Ульяновский район – 13 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 марта 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 марта 2021 года.

Тем временем

В Калужской области масочный режим продлен до 30 апреля. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 26.03.2021 14:46 0 499
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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