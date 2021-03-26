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В Калужской области количество заболевших коронавирусом превысило 32 тысячи
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 66 случаев заражения коронавирусом, сообщили KP40 в пятницу, 26 марта, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 32 035.
Выздоровели еще 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 29 823 калужанина.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 281 человек.
На лечении остается 1931 человек.
По всей России за сутки выявлен 9167 случаев коронавируса. За весь период - 4 501 859. Выписаны за сутки – 10 880, за весь период – 4 120 161. За последние сутки умерли 405 человек, за все время – 97 017.
Тем временем
В Калужской области отменили часть коронавирусных ограничений. Подробности.
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