В Калужской области количество заболевших коронавирусом превысило 32 тысячи

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 66 случаев заражения коронавирусом, сообщили KP40 в пятницу, 26 марта, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 32 035.

Выздоровели еще 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 29 823 калужанина.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 281 человек.

На лечении остается 1931 человек.

По всей России за сутки выявлен 9167 случаев коронавируса. За весь период - 4 501 859. Выписаны за сутки – 10 880, за весь период – 4 120 161. За последние сутки умерли 405 человек, за все время – 97 017.

Тем временем

В Калужской области отменили часть коронавирусных ограничений. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.