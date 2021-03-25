В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 25 марта, подтвердили 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 969, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 73 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 29 748 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 281 калужанин.

На лечении остаются 1940 человек.

В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 18 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 419 (-1 к предыдущему дню),

Обнинск – 150 (+6),

Боровский район – 125 (+7),

Малоярославецкий район – 119 (+5),

Козельский район – 105 (-2),

Кировский район – 97 (-1),

Жуковский район – 94 (-3),

Людиновский район – 88 (-3),

Дзержинский район – 85 (-2),

Думиничский район – 75 (-2),

Сухиничский район – 66 (-3),

Бабынинский район – 63 (-2),

Перемышльский район – 57 (-2),

Тарусский район – 56 (+1),

Медынский район – 49 (-2),

Юхновский район – 44 (+3),

Ферзиковский район – 39 (+2),

Жиздринский район – 36 (+1),

Спас-Деменский район – 33 (+2),

Мещовский район – 28 (-2),

Мосальский район - 23 (-1),

Хвастовичский район – 21 (-3),

Износковский район – 19 (-2),

Куйбышевский район – 18 (-2),

Барятинский район – 16 (-1),

Ульяновский район – 15 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 25 марта 2021 года.

Тем временем

В Калужской области масочный режим продлен до 30 апреля. Подробности.

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