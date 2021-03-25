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В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в четверг, 25 марта, подтвердили 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 969, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 73 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 29 748 калужан.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 281 калужанин.
На лечении остаются 1940 человек.
В восьми районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 18 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 419 (-1 к предыдущему дню),
- Обнинск – 150 (+6),
- Боровский район – 125 (+7),
- Малоярославецкий район – 119 (+5),
- Козельский район – 105 (-2),
- Кировский район – 97 (-1),
- Жуковский район – 94 (-3),
- Людиновский район – 88 (-3),
- Дзержинский район – 85 (-2),
- Думиничский район – 75 (-2),
- Сухиничский район – 66 (-3),
- Бабынинский район – 63 (-2),
- Перемышльский район – 57 (-2),
- Тарусский район – 56 (+1),
- Медынский район – 49 (-2),
- Юхновский район – 44 (+3),
- Ферзиковский район – 39 (+2),
- Жиздринский район – 36 (+1),
- Спас-Деменский район – 33 (+2),
- Мещовский район – 28 (-2),
- Мосальский район - 23 (-1),
- Хвастовичский район – 21 (-3),
- Износковский район – 19 (-2),
- Куйбышевский район – 18 (-2),
- Барятинский район – 16 (-1),
- Ульяновский район – 15 (-2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 25 марта 2021 года.
Тем временем
В Калужской области масочный режим продлен до 30 апреля. Подробности.
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