В Калужской области 64 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 64 случая заражения коронавирусом, сообщили KP40 в четверг, 25 марта, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 31 969.

Выздоровели еще 73 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 29 748 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 281 человек.

На лечении остаются 1940 человек.

По всей России за сутки выявлен 9221 случай коронавируса. За весь период - 4 492 692. Выписан за сутки – 10 881, за весь период – 4 109 281. За последние сутки умерли 393 человека, за все время – 96 612.

Тем временем

В Калужской области отменили часть коронавирусных ограничений. Новое постановление подписал губернатор Владислав Шапша. Подробности.

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