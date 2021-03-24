В 13 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 24 марта, подтвердили 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 905, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 71 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 29 675 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 281 калужанин.

На лечении остаются 1949 человек.

В 13 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 420 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 144 (-6),

Боровский район – 118 (-2),

Малоярославецкий район – 114 (-2),

Козельский район – 107 (-4),

Кировский район – 98 (-1),

Жуковский район – 97 (+1),

Людиновский район – 91 (-1),

Дзержинский район – 87 (-2),

Думиничский район – 77 (-2),

Сухиничский район – 69 (+2),

Бабынинский район – 65 (+1),

Перемышльский район – 59 (+1),

Тарусский район – 55 (0),

Медынский район – 51 (+1),

Юхновский район – 41 (+1),

Ферзиковский район – 37 (+1),

Жиздринский район – 35 (+2),

Спас-Деменский район – 31 (0),

Мещовский район – 30 (+1),

Мосальский район - 24 (-1),

Хвастовичский район – 24 (+1),

Износковский район – 21 (-1),

Куйбышевский район – 20 (+1),

Барятинский район – 17 (+1),

Ульяновский район – 17 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 24 марта 2021 года.

Тем временем

В Калужской области масочный режим продлен до 30 апреля. Подробности.

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