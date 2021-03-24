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В 13 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в среду, 24 марта, подтвердили 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 905, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровел 71 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 29 675 калужан.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 281 калужанин.
На лечении остаются 1949 человек.
В 13 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось, в трех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 420 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 144 (-6),
- Боровский район – 118 (-2),
- Малоярославецкий район – 114 (-2),
- Козельский район – 107 (-4),
- Кировский район – 98 (-1),
- Жуковский район – 97 (+1),
- Людиновский район – 91 (-1),
- Дзержинский район – 87 (-2),
- Думиничский район – 77 (-2),
- Сухиничский район – 69 (+2),
- Бабынинский район – 65 (+1),
- Перемышльский район – 59 (+1),
- Тарусский район – 55 (0),
- Медынский район – 51 (+1),
- Юхновский район – 41 (+1),
- Ферзиковский район – 37 (+1),
- Жиздринский район – 35 (+2),
- Спас-Деменский район – 31 (0),
- Мещовский район – 30 (+1),
- Мосальский район - 24 (-1),
- Хвастовичский район – 24 (+1),
- Износковский район – 21 (-1),
- Куйбышевский район – 20 (+1),
- Барятинский район – 17 (+1),
- Ульяновский район – 17 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 24 марта 2021 года.
Тем временем
В Калужской области масочный режим продлен до 30 апреля. Подробности.
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