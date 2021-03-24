67 жителей Калужской области заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 67 случаев заражения коронавирусом, сообщили KP40 в среду, 24 марта, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 31 905.

Выздоровел еще 71 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 29 675 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 281 человек.

На лечении остаются 1949 человек.

По всей России за сутки выявлен 8861 случай коронавируса. За весь период - 4 483 471. Выписаны за сутки – 10 355, за весь период – 4 098 400. За последние сутки умер 401 человек, за все время – 96 219.

UPD. В 13 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом.

Тем временем

В Калужской области отменили часть коронавирусных ограничений. Новое постановление подписал губернатор Владислав Шапша. Подробности.

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