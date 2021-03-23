В 13 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области во вторник, 23 марта, подтвердили 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 838, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 29 604 калужанина.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 281 калужанин.

На лечении остаются 1953 человека.

В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в четырех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 416 (+10 к предыдущему дню),

Обнинск – 150 (-3),

Боровский район – 120 (-5),

Малоярославецкий район – 116 (-2),

Козельский район – 111 (+1),

Кировский район – 99 (-2),

Жуковский район – 96 (+1),

Людиновский район – 92 (+2),

Дзержинский район – 89 (+1),

Думиничский район – 79 (+2),

Сухиничский район – 67 (+2),

Бабынинский район – 64 (+1),

Перемышльский район – 58 (0),

Тарусский район – 55 (-2),

Медынский район – 50 (-1),

Юхновский район – 40 (-5),

Ферзиковский район – 36 (-2),

Жиздринский район – 33 (-1),

Спас-Деменский район – 31 (0),

Мещовский район – 29 (+1),

Мосальский район - 25 (-1),

Хвастовичский район – 23 (-2),

Износковский район – 22 (-1),

Куйбышевский район – 19 (-1),

Ульяновский район – 17 (0),

Барятинский район – 16 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 марта 2021 года.

Тем временем

В Калужской области масочный режим продлен до 30 апреля. Подробности.

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