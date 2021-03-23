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В 13 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области во вторник, 23 марта, подтвердили 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 838, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 29 604 калужанина.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 281 калужанин.
На лечении остаются 1953 человека.
В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 13 - снизилось, в четырех - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 416 (+10 к предыдущему дню),
- Обнинск – 150 (-3),
- Боровский район – 120 (-5),
- Малоярославецкий район – 116 (-2),
- Козельский район – 111 (+1),
- Кировский район – 99 (-2),
- Жуковский район – 96 (+1),
- Людиновский район – 92 (+2),
- Дзержинский район – 89 (+1),
- Думиничский район – 79 (+2),
- Сухиничский район – 67 (+2),
- Бабынинский район – 64 (+1),
- Перемышльский район – 58 (0),
- Тарусский район – 55 (-2),
- Медынский район – 50 (-1),
- Юхновский район – 40 (-5),
- Ферзиковский район – 36 (-2),
- Жиздринский район – 33 (-1),
- Спас-Деменский район – 31 (0),
- Мещовский район – 29 (+1),
- Мосальский район - 25 (-1),
- Хвастовичский район – 23 (-2),
- Износковский район – 22 (-1),
- Куйбышевский район – 19 (-1),
- Ульяновский район – 17 (0),
- Барятинский район – 16 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 марта 2021 года.
Тем временем
В Калужской области масочный режим продлен до 30 апреля. Подробности.
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