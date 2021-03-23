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В Калужской области 70 человек заразились коронавирусом за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 70 случаев заражения коронавирусом, сообщили KP40 во вторник, 23 марта, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 31 838.
Выздоровели еще 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 29 604 калужанина.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 281 человек.
На лечении остаются 1953 человека.
По всей России за сутки выявлены 8457 случаев коронавируса. За весь период - 4 474 610. Выписаны за сутки – 10 860, за весь период – 4 088 045. За последние сутки умер 427 человек, за все время – 95 818.
UPD. В 13 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки.
Тем временем
В Калужской области отменили часть коронавирусных ограничений. Новое постановление подписал губернатор Владислав Шапша. Подробности.
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